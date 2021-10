Atalanta, Percassi: «Champions? Puntiamo a passare il turno, ce la giochiamo»

Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, ha commentato così la sconfitta in Champions contro il Manchester United

Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, ha commentato così la sconfitta in Champions League contro il Manchester United. Le sue parole raccolte da TMW.

«E’ stata una partita memorabile, sarebbe passata alla storia se non avessimo preso il terzo gol. Bella esperienza, queste cose ci fanno crescere. Non mi sembrava vero sul 2-0, ho detto ‘è uno scherzo’. Coi cambi, se quantifichiamo i loro tre giocatori, equivale alla nostra squadra totale. Ora ce la giochiamo, non temiamo confronti: puntiamo a passare il turno, ce la giochiamo. L’obiettivo di questa stagione resta la salvezza. Quel che arriva in più siamo contenti. La qualificazione Champions è ancora tutta da giocare».