Atalanta, Percassi: «Squadra forte ma attendo Gasperini per il mercato»

Atalanta, mercato invernale alle porte anche per il club di Percassi che dovrà rinforzarsi in vista della Champions

Momento magico per l’Atalanta che solo due giorni fa ha conquistato una qualificazione storica agli ottavi di Champions League. Adesso con gennaio alle porte però si dovrà pensare anche al mercato. Proprio il patron dei bergamaschi Percassi ne ha parlato a La Gazzetta dello Sport.

«Se avremo la possibilità di farlo in modo condiviso con Gasperini, lo faremo. Aspettiamo da lui indicazioni: abbiamo iniziato a fare dei ragionamenti che riaffronteremo dopo il Milan. In tutti i reparti ci sono da proporre idee: bisognerà capire dove lui ritiene più giusto avere un aiuto aggiuntivo. La squadra è già forte, ma se ci sarà occasione di migliorarla, non ci tireremo indietro. Anzi».