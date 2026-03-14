Atalanta, Percassi nel pre-Inter: «Giochiamo contro i primi, ci vuole la nostra miglior versione. Sulla sconfitta col Bayern Monaco…»

Atalanta, Percassi ha rilasciato queste dichiarazioni prima del match contro l’Inter, valido per la 29ª giornata di Serie A 2025/26

Luca Percassi ha parlato a Dazn prima di Inter Atalanta. Queste le dichiarazioni dell’ad nerazzurro.

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PAROLE – «Ci siamo meritati sul campo gli ottavi di Champions, un obiettivo fantastico. Il Bayern è tra le squadre più forti al mondo, noi non ci siamo espressi al massimo ma la risposta del pubblico sta a testimoniare che hanno apprezzato. Noi siamo orgogliosi di questo. Assolutamente, dentro di noi siamo consapevoli che potevamo fare meglio col Bayern. Noi dobbiamo continuare a lavorare, sappiamo quale è il nostro DNA.

Il Bayern è stato un incidente di percorso che ci deve portare a fare delle riflessioni. Oggi giochiamo contro la prima in classifica, contro una squadra fortissima in uno stadio bellissimo. Sarà una gara molto difficile, abbiamo visto in questi ultimi anni quanto sia difficile portare via punti da San Siro. Ci vorrà la migliore Atalanta; saremo contenti, se non avremo rimpianti».

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