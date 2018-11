Percassi blinda Gasperini: «Milan, voci infondate»

Gian Piero Gasperini accostato al Milan, interviene il dirigente dell’Atalanta Luca Percassi: ecco le sue parole

Gian Piero Gasperini al Milan? Assolutamente no, parola dell’Atalanta. E’ l’amministratore delegato nerazzurro Luca Percassi a smentire le indiscrezioni delle ultime ore sul futuro del tecnico di Grugliasco: «Gasperini al Milan? Credo non ci sia nulla e che siano voci infondate»

Continua Luca Percassi, come riporta Tuttosport: «Durante la settimana di sosta per le nazionali bisogna pur scrivere qualcosa, ma il calciomercato al momento è l’ultimo dei nostri pensieri Anzi, la partita con l’Inter, con Mancini e Djimsiti titolari, con due terzi della difesa titolare fuori per infortunio con Masiello e Palomino, è la dimostrazione che una rosa ampia serve anche se l’Europa League si è conclusa il 30 agosto a Copenaghen».