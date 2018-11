L’ultima clamorosa voce: Milan, per il 2019 si valuta Gasperini

Milan: ci sarebbe anche l’ex interista Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, tra i candidati alla panchina rossonera per la prossima stagione in caso di addio di Gattuso

Alcune volte ritornano. Potrebbe essere anche il caso di Gian Piero Gasperini a Milano. La prima esperienza dell’attuale allenatore dell’Atalanta nel capoluogo lombardo, ormai già sette anni fa, non andò benissimo: chiamato ad allenare un’Inter in netta fase di dismissione dopo i fasti del Triplete, il Gasp fu esonerato dopo pochissimi mesi ed un bel po’ di risultati negativi in campionato in maniera tutt’altra che pacifica. Ancora anni dopo i tifosi interisti non perdonano al tecnico alcuni commenti poco lusinghieri sulla squadra dell’epoca e, soprattutto, sul comportanto dell’allora presidente Massimo Moratti, che a dire di Gasperini non si era dato affatto da fare sul mercato per costruire una squadra idonea ai suoi schemi di gioco.

Oggi però Gasperini è un allenatore ritrovato, reduce dagli ottimi risultati conseguiti a Bergamo e con tanti estimatori alle spalle. Tra questi ci sarebbe addirittura anche il Milan che, in vista della prossima stagione, valuterebbe vari profili idonei per la panchina: tra questi anche quello dell’attuale tecnico atalantino. Del resto in rossonero sono parecchi i giocatori di scuola bergamasca (da Andrea Conti a Giacomo Bonaventura passando per Franck Kessié) ed i rapporti tra il Milan e la società orobica sarebbero ottimali. Prima però ci sarebbe da decretare il futuro di Gennaro Gattuso: per il momento l’allenatore milanista resta in sella, anche se in vista dell’anno prossimo molto faranno i risultati e l’eventuale mancata qualificazione in Champions League. Oltre al profilo di Gasperini il Milan ne starebbe valutando anche altri: Antonio Conte, Roberto Donadoni ed Arsene Wenger i più noti.