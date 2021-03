Atalanta, Percassi: «Stiamo rappresentando Bergamo, è un orgoglio»

Luca Percassi ha parlato di come l’Atalanta stia rappresentando Bergamo nel mondo

Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, ha parlato a margine dell’evento di partnership con Allegrini, nuovo sponsor del club nerazzurro.

BERGAMO IN EUROPA – «Stiamo rappresentando Bergamo ed è motivo di grande orgoglio, di grande felicità, ma anche di grande rimpianto per non poterlo fare con la nostra gente, però è un motivo di grande orgoglio. È una competizione difficile, ma confrontarsi con i più bravi permette di migliorarsi».

REAL MADRID – «Tutte queste sfide sono vissute come una prima volta, ma si arriva un po’ più preparati: è qualche anno che ci confrontiamo con queste sfide. Ma non possiamo mai dare nulla per scontato, ogni volta che ci confrontiamo dobbiamo dare il massimo. Mio padre quando parla di salvezza non lo dice per scaramanzia, ma perché lo pensa davvero. Ogni stagione si riparte da zero, poi il campo ti può dare o meno ragione. Dobbiamo affrontare sempre queste sfide importanti col 1000% dell’entusiasmo. Non ci siamo abituati, ma ci arrivi con un po’ più d’esperienza, che ti aiuta».