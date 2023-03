Atalanta, regina dei ricambi generazionali: età media più bassa rispetto alle big

Il ricambio generazionale porta l’Atalanta a guidare (escluso il Milan) il gruppo delle big in lotta per la Champions League

L’Atalanta è un riferimento per molte squadre, soprattutto se si considera la capacità di saper andare a braccetto tra cambio generazionale e ambizione nel raggiungere traguardi importanti come l’Europa: esattamente quello che ha iniziato a fare nel 2022.

Per quanto i nerazzurri siano, in parte, un cantiere tra vecchia guardia da valutare e giovani promettenti diventati titolari, l’Atalanta rispetto alle sue dirette concorrenti per quanto concerne la corsa Champions League (escludendo il Milan) è colei che vanta l’età media più bassa: 25,9 risultando settima in questa classifica generale.

Un salto pazzesco considerando che l’anno scorso la media in campo era di 27: la 6° più vecchia della Serie A. Il completamento di tale opera giovane e vincente, nel giro di qualche stagione, tenderà ad aprire un altro ciclo di successi.