Atalanta, rosa non all’altezza o più colpe di Gasperini? L’opinione dei tifosi nerazzurri

L’opinione dei tifosi dell’Atalanta sulla situazione della squadra: rosa non all’altezza o condizionata dalle scelte di Gasperini

Nonostante la sconfitta contro il Bologna, l‘Atalanta è ancora in corsa per l’Europa tra speranze e perplessità. Quest’ultimo aspetto più che altro sta attorno alla rosa, che tende a dividere molto la critica: c’è chi sostiene che la squadra non sia all’altezza di centrare l’obiettivo e dall’altra coloro che danno più colpe a Gasperini sulla gestione di Toloi e compagni. Ecco l’opinione dei tifosi nerazzurri.

Tramite un sondaggio fatto su Instagram, raccogliendo un campione di 325 utenti nerazzurri, i risultati incredibilmente equilibrati: 50% della critica contro le potenzialità della rosa; altro 50% a dare più colpe a Gasperini. Si vince e si perde insieme, nonostante la situazione possa indurre a spingere da una parte e dall’altra.