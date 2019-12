Atalanta, Zapata torna in Italia: nel mirino la partita in Ucraina

Atalanta, buone notizie da Zapata che da domani tornerà ad allenarsi a Zingonia per recuperare il top della forma

Settimana importante in casa Atalanta con il rientro di Duvan Zapata. Come riporta la Gazzetta dello Sport infatti il colombiano oggi tornerà in Italia e questa sera sarà presente a Milano per il “Gran Galà del Calcio Aic”. Da domani tornerà invece ad allenarsi a Zingonia per tornare ad essere al top del forma.

Nel mirino c’è l’impegno di Champions contro lo Shakhtar dell’11 dicembre. Possibile anche un’apparizione nella gara del 7 contro l’Hellas Verona ma solo se il giocatore non rischierà nulla.