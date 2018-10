Atalanta-Sampdoria, le pagelle: top e flop dell’8ª giornata – Serie A 2018/2018

Atalanta-Sampdoria: le pagelle, i promossi ed i bocciati della partita

Atalanta: promossi e bocciati

Top de Roon: pecca sicuramente in fase di impostazione, ma il suo apporto in mezzo al campo vale doppio. Lotta, recupera palloni ed è sempre pronto a lanciarsi anche all’attacco. Strepitoso il recupero su Ramirez, lanciato a tu per tu con Gollini. Dominante.

Flop Gomez: un palo esterno e poco altro. Gasperini, dopo il difficile avvio di stagione, lo schiera a destra, lasciandolo libero di accentrarsi e duettare con Zapata. Ma il Papu appare ancora lontanissimo da uno stato di forma accettabile, e le prestazioni in campo ne risentono eccome.

Sampdoria: promossi e bocciati

Top Ramirez: un’ora di imprecisioni e scarse idee in fase offensiva vengono completamente spazzate via dal ciclone Ramirez. L’uruguaiano porta brillantezza e qualità, oltre all’assist decisivo per il gol di Tonelli.

Flop Caprari: corre e lotta per un’ora abbondante, senza però riuscire ad incidere. Fatica ad essere il collante tra centrocampo e attacco, lasciando spesso e volentieri Quagliarella e Defrel isolati dal resto della squadra