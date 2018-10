Atalanta-Sampdoria: risultato e sintesi – Serie A 2018/2019

Atalanta-Sampdoria: risulto e sintesi del match delle 15

A secco di vittorie addirittura dal 20 agosto, Gasperini recupera Masiello e conferma Pasalic sulla trequarti, con Gomez e Zapata a completare il reparto offensivo. Giampaolo, invece, lancia Caprari sulla trequarti, rinunciando, almeno inizialmente, a Barreto. Proprio il grande ex, Duvan Zapata, si divora la prima palla gol: errore di Murru in fase di impostazione, Pasalic verticalizza per il centravanti, che lascia scorrere troppo il pallone e calcia malamente sul fondo. La risposta dei blucerchiati non si fa attendere: Linetty scodella per Andersen, che chiama Gollini ad un grande intervento. Entrambe le squadre faticano a creare gioco, un po’ per imprecisioni dei singoli e, soprattutto per quanto riguarda la Dea, per mancanza di fiducia e idee. Atalanta, però, vicina comunque al gol: Zapata prima e Gomez poi fanno tremare i legni della porta di Audero. Ospiti pericolosi invece solo con il solito Quagliarella, bravo ad anticipare Toloi ma non altrettanto a deviare la sfera in rete. Da sottolineare l’uscita dal campo anzitempo per Masiello: problema muscolare per il centrale toscano.

L’effetto dell’intervallo – con probabile sfuriata di Gasperini – si fa sentire sull’Atalanta, che rientra in campo con un’altra mentalità: Castagne mette in apprensione la retroguardia ospite con due cross insidiosi, poi Pasalic calcia in diagonale e Gomez non arriva sul pallone per pochi centimetri. Sarà l’ultima giocata per l’ex centrocampista di Milan e Chelsea, che lascia il posto a Ilicic. Proprio lo sloveno, con un tocco delizioso, mette in porta Zapata: l’attaccante colombiano aspetta ancora un attimo di troppo e si fa murare la conclusione da Murru. Risposta immediata della Samp: scambio tra Quagliarella e Ramirez, l’uruguaiano calcia e Gollini respinge in corner. Gasperini perde anche Zapata, rilevato da Barrow, ma è Ilicic ad accendere nuovamente l’attacco di casa: appoggio delizioso per Freuler, che calcia in curva. Il miracoloso recupero di de Roon, che stoppa Ramirez praticamente solo davanti a Gollini, è il preludio al vantaggio Doriano. Sugli sviluppi di un corner, Tonelli stacca da solo e batte l’estremo difensore di casa, per il momentaneo 0-1. Ci prova solo Toloi nel finale: Audero devia in corner. Quarta sconfitta nelle ultime sei partite per un’Atalanta sempre più in crisi