Atalanta-Sarajevo, Europa League 2018/2019: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Atalanta-Sarajevo, andata secondo turno preliminare Europa League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Dopo aver sfiorato l’impresa ai sedicesimi della scorsa edizione contro il Borussia Dortmund, l’Atalanta è pronta a rituffarsi in una nuova appassionante avventura in Europa League. Per farlo, dopo la riammissione del Milan nella competizione, dovrà ricominciare dal secondo turno dei preliminari e l’avversario di turno sarà la squadra bosniaca del Sarajevo FC, reduce dalla doppia vittoria contro gli armeni del Banants. Ormai privo dei ceduti Petagna, Caldara e Spinazzola, Gasperini punta sull’usato sicuro, puntando su Barrow in avanti, sostenuto dalla coppia d’oro Ilicic–Gomez. Nonostante la grande differenza tecnica tra le due squadre, la formazione bergamasca, anche a detta del suo stesso tecnico, dovrà dimostrarsi responsabile ed evitare di sottovalutare l’avversario. Appena disponibili, le formazioni ufficiali e, in seguito, la cronaca live del match

Atalanta-Sarajevo: diretta live e sintesi

Atalanta-Sarajevo: formazioni ufficiali

Atalanta-Sarajevo: probabili formazioni e pre-partita

Dopo la sfortunatissima, ma esaltante, avventura della scorsa stagione in Europa League, l’Atalanta si accinge a iniziarne una nuova, allo scopo di stupire, se possibile, ancor di più i suoi tifosi e gli ammiratori di tutta Europa. Dopo le quasi surreali, per la lunghezza delle tempistiche, vicissitudini che hanno visto la riammissione del Milan da parte del Tas di Losanna, dopo l’iniziale esclusione, sarà dunque l’Atalanta a inaugurare con ampio anticipo la stagione 2018/2019. Per l’occasione, Gasperini dovrà vedersela con qualche problema di formazione, dovuto sia alle recenti novità del calciomercato sia alla condizione fisica dei giocatori, reduci da carichi di lavoro piuttosto pesanti. La vera certezza è rappresentata dal modulo, il classico 3-4-1-2, guidato da Gollini, che sembra aver superato Berisha nelle gerarchie. Davanti a lui, i veterani Toloi e Masiello, ai quali si affiancherà probabilmente Mancini, naturale sostituto di Caldara; a centrocampo spazio all’usato sicuro Castagne-De Roon-Freuler-Gosens mentre in attacco davanti al duo Ilicic-Gomez, dovrebbe partire titolare Barrow.

Nonostante l’evidente inferiorità tecnica, Musemic non si tira indietro per questa sfida, forte del ricordo delle parole del suo vecchio direttore tecnico Svetozar: Per quanto sia una squadra molto forte, che gioca un calcio molto propositivo, neanche loro hanno le ali, non volano». Sicuramente la squadra bosniaca può contare su un fattore decisamente importante, quello della migliore condizione fisica e atletica, dal momento che sono reduci già da tre sfide ufficiali, compresa quella di inizio campionato. Il tecnico è pronto ad affidarsi al 4-2-3-1 composto da Pavlovic, mentre in difesa ci sarà spazio per Hebibovic, Adukor, Mujakic, Hodzic; a centrocampo, partiranno dal primo minuto Rahmanovic e Stanojevic mentre in attacco dietro all’unica punta Ahmetovic, agiranno Sisic, Halilovic e Velkoski.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Mancini, Masiello; Castagne, Freuler, De Roon, Gosens; Ilicic; Gomez, Barrow. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Sarajevo (4-2-3-1): Pavlovic; Hebibovic, Adukor, Mujakic, Hodzic; Rahmanovic, Stanojevic; Sisic, Halilovic, Velkoski; Ahmetovic. Allenatore: Husref Musemic

Atalanta-Sarajevo: i precedenti del match

La sfida che andrà in scena questa sera alle 20.30 al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia tra Atalanta e Sarajevo sarà un incontro inedito nella storia europea delle due squadre, dal momento che non esistono precedenti ufficiali. La formazione guidata da Musemic arriva dall’agevole doppia vittoria, sia in casa che in trasferta, contro gli armeni del Banants. La vincente di questa doppia sfida, che vedrà il ritorno in Bosnia il prossimo giovedì, dovrà vedersela contro la vincente della sfida tra gli israeliani dell’Hapoel Haifa e gli islandesi del Fimlekafélag Hafnarfjarsar, battezzata più semplicemente FH.

Atalanta-Sarajevo Streaming: dove vederla in tv

