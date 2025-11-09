Sassuolo News
Atalanta Sassuolo, Grosso: «Non era assolutamente facile contro la Dea. Siamo riusciti a fare una cosa»
Atalanta Sassuolo, Grosso nel post partita ha analizzato la prestazione dei suoi. I neroverdi hanno vinto 3-0 contro la Dea di Juric.
Nel post partita di Atalanta Sassuolo Grosso ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco le parole del tecnico neroverde.
PRESTAZIONE – «Abbiamo fatto una prestazione sporca e sfruttato i nostri attaccanti nel momenti decisivi. Quando riusciamo a fare una partita piena, è molto più semplice riuscire a fare il risultato».
BERARDI – «Questi giocatori quando stanno bene preferisco lasciarli in campo. Quando ha finito la benzina, l’ho sostituito con i compagni».
CAMMINO IN TRASFERTA – «Siamo stati molto bravi. Dobbiamo mettere da parte i punti che raccogliamo. Le insidie sono dietro l’angolo, ma così possiamo raggiungere il nostro obiettivo».
