Atalanta, Scamacca si è finalmente ritrovato: l’attaccante della Dea ora va a caccia di un nuovo record. I dettagli

Atalanta, la Dea ha finalmente ritrovato Scamacca ed ora l’attaccante di Palladino è alla ricerca di un nuovo record. Ecco tutti i dettagli

Dopo un periodo complicato segnato da gravi infortuni che lo hanno tenuto lontano dai campi per gran parte della scorsa stagione, Gianluca Scamacca sta finalmente tornando protagonista con la maglia dell’Atalanta. L’attaccante nerazzurro sta ritrovando continuità, brillantezza fisica e soprattutto incisività sotto porta, elementi che lo rendono di nuovo una pedina fondamentale nello scacchiere offensivo della squadra di Gasperini.

Il momento è particolarmente significativo perché domenica sera l’Atalanta affronterà il Genoa, una sfida dal sapore speciale per Scamacca. Proprio con la maglia rossoblù del Grifone, infatti, il centravanti romano ha mosso i primi passi importanti in Serie A, realizzando le sue prime otto reti nel massimo campionato durante la stagione 2020/21. Un passato che riaffiora, ma che oggi lascia spazio soprattutto alla voglia di confermarsi in nerazzurro.

LEGGI ANCHE >>> Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Scamacca, infatti, non guarda soltanto al valore simbolico della partita, ma punta dritto a un obiettivo personale mai raggiunto prima. Nelle ultime quattro gare disputate in tutte le competizioni con l’Atalanta, l’attaccante ha sempre lasciato il segno, partecipando attivamente ad almeno un gol: quattro reti e un assist che certificano il suo stato di forma crescente. Un rendimento che lo avvicina a un primato inedito nella sua carriera in Serie A, ovvero prendere parte a un gol per cinque partite consecutive, traguardo mai centrato finora dal suo esordio nel campionato italiano.

La sensazione è che l’Atalanta stia ritrovando uno dei suoi uomini chiave proprio nel momento decisivo della stagione. Gasperini punta molto su Scamacca, non solo per la sua capacità realizzativa, ma anche per il lavoro spalle alla porta, la fisicità e l’abilità nel far salire la squadra. Caratteristiche che permettono ai nerazzurri di essere più pericolosi e imprevedibili negli ultimi trenta metri.

Inoltre, i precedenti contro il Genoa alimentano l’ottimismo. Scamacca ha già colpito i rossoblù in passato: nell’ottobre 2021, quando vestiva la maglia del Sassuolo, mise a segno una doppietta che lasciò il segno. Un ricordo che potrebbe trasformarsi in ulteriore motivazione per continuare il suo momento positivo.

Tra ambizioni personali e obiettivi di squadra, l’Atalanta si affida dunque a un Gianluca Scamacca ritrovato. La sfida contro il Genoa rappresenta un banco di prova importante, ma anche l’occasione perfetta per confermare che il peggio è alle spalle e che il presente, finalmente, parla di gol, fiducia e continuità.