Atalanta, senti Pagliuca: «Scouting e vivaio per puntare in alto. Su Gasperini…»

Le parole del co chairman dell’Atalanta Stephen Pagliuca tra obiettivi stagionali, scouting e il rapporto avuto con Gasperini

Tramite CBS Sports organizzato è intervenuto il co chairman dell’Atalanta Stephen Pagliuca: tra acquisti, obiettivi nerazzurro, rapporto con società e Gasperini e su Bergamo.

ATALANTA AD ALTI LIVELLI – «La chiave è il fantastico lavoro dei Percassi è quello che hanno fatto con la loro academy, ci sono oltre 400 ragazzi tra i 6 e i 16 anni, considerando che per l’Atalanta è fondamentale il settore giovanile. Poi con lo scouting sono riusciti a trovare calciatori come Hojlund e Lookman. Stiamo adottando la stessa strategia usata a Boston in NBA».

GASPERINI – «Lui è come Marcus Smart: duro, si allena, vuole disciplina, si tuffa sulle palle vaganti. Quando è venuto a Boston gli abbiamo regalato un pallone da basket dei Celtics, autografato, che ha in ufficio».

BERGAMO E TIFOSI – «Sono incredibili, mi sembra molto i tifosi dei Celtics. Sono sempre presenti indipendentemente dal risultato. Ogni bambino a Bergamo viene omaggiato con una maglietta. Il club è un collante per la città: la copia di ciò che succede a Boston».