Atalanta, senti Ventola: «Malinovskyi uomo del destino»

L’ex atalantino Nicola Ventola era stato l’ultimo a segnare un gol decisivo contro la Juventus con la maglia nerazzurra

Era il 2001 quando le reti di Lorenzi e Ventola segnarono l’ultima vittoria dell’Atalanta in campionato contro la Juventus. Vent’anni dopo, ci ha pensato Ruslan Malinovskiy. Nicola Ventola ha commentato il gol del suo erede a La Gazzetta dello Sport.

«Da giorni tutti parlavano di Muriel e Zapata ma sapevo che l’uomo del destino poteva essere Malinovskiy. Ne avevo parlato spesso nelle interviste prima della sfida con la Juve. Dopo un avvio di stagione non convincente ora è il più in forma dell’Atalanta. Dopo l’eliminazione col Real dissi che Gasperini sarebbe arrivato secondo, ora lo ribadisco e aggiungo: l’ipotesi di un’Atalanta fuori dalle prime 4, per come gioca, non è un pensiero concepibile in questo momento».