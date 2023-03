Atalanta, si rischia veramente la caduta libera come l’anno scorso?

Il fantasma del 2021/2022 si sta facendo avanti in casa Atalanta? Serve maggior concentrazione al di là dei deja-vu del campionato scorso

L’Atalanta rischia seriamente di crollare come l’anno scorso e di conseguenza buttare al vento un campionato ricco di aspettative europee? Questa è la domanda che molti tifosi e parte della critica si sono posti viste le ultime giornate di campionato, e una classifica che da assai promettente è sì buona, ma al tempo stesso equilibrata che rischia di lasciar fuori i nerazzurri.

La Dea è attualmente sesta a + 7 sulla settima: un bilancio tutto sommato buono, e attualmente senza correre il rischio di stare fuori dall’Europa. Rispetto a prima però il distacco con le dirette concorrenti era addirittura a 11, e soprattutto il fieno in cascina è stato utilizzato quasi del tutto contro squadre assolutamente alla portata: esattamente ciò che è capitato nel ritorno dello scorso anno.

Caduta libera? Assolutamente no, bensì rimarcare che l’obiettivo stagionale per l’Atalanta, al di là che abbia una squadra competitiva, non è assolutamente scontato. Certo, sarà anche un gruppo dove pecca di maturità e continuità, ma l’anno scorso le postille erano tantissime: giocatori a fine ciclo, infortuni, torti arbitrali, scelte tecniche sbagliate, mancanza di serenità e quella fame che era venuta a mancare nonostante i 38 punti dell’andata

Il blocco attuale si è rinnovato, nonostante abbia come neo il fatto di sbagliare per demeriti propri che per la reale forza dell’avversario: l’unico filo conduttore con l’anno scorso, ma certamente non speculare.

Paura fondata sul nulla? No, bensì uno status causato da quella sicurezza persa durante il 2021/2022: dare per scontato che la Dea fosse una nave inaffondabile per poi affondare nell’incredulità generale. Cadendo s’impara a come stare in piedi: a patto ovviamente di non mollare il colpo visti gli attuali standard dell’Atalanta.