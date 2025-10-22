Atalanta Slavia Praga LIVE: formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del match di Champions League

Atalanta News
Atalanta Slavia Praga 0-0 LIVE: si riparte con un cambio
Atalanta Slavia Praga LIVE: sintesi, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 3ª giornata di Champions League
Terza giornata di Champions League anche per l’Atalanta. La Dea ospita lo Slavia Praga in un match sulla carta assolutamente alla portata degli uomini di Juric. Segui con noi la diretta della sfida.
IL LIVE DELLA SFIDA
46′ – Si riparte con un cambio nella Dea. Fuori l’ammonito Bernasconi, dentro Zalewski.
45’+5 – Finisce il primo tempo
45′ – Grandissima chance per gli ospiti. Moses calcia dalla distanza e Carnesecchi riesce ad essere reattivo mandando in angolo. Cinque minuti di recupero.
40′ – Buona occasione per Lookman. Punta il suo avversario e poi calcia con il sinistro. Palla che termina fuori.
35′ – Il primo ammonito della sfida è Bernasconi per un pestone sull’avversario.
30′ – Reagisce lo Slavia con Chory. L’attaccante dello Slavia riceve palla in area di rigore, ma anche lui la manda alta.
28′ – Non è serata, almeno per il momento, per Krstovic. L’attaccante montenegrino, servito da de Ketelaere, manda alto da buonissima posizione.
27′ – Ancora una chance per l’Atalanta. Zappacosta serve Krstovic in area di rigore, ma l’ex Lecce calcia addosso a Markovic.
13′ – Doppia occasione per la Dea in pochi secondi. Markovic risponde presente prima su Koussounou e poi su de Ketelaere.
1′ – Si parte a Bergamo. Il primo pallone è degli ospiti. Subito un’occasione per lo Slavia con un cross che è terminato di poco a lato.
FORMAZIONI UFFICIALI
ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, De Roon (C), Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Krstovic, Lookman.
SLAVIA PRAGA (4-3-3): Markovic; Boril (C), Vlcek, Zima, Mbodji; Moses, Zafeiris, Dorley; Kusej, Chory, Provod.
