Atalanta su Muniz, trattativa in fase di definizione con il Fulham: l’Inter rimane invece vigile su Lookman

Atalanta su Muniz, giocatore pronto al trasferimento in Serie A, mentre l’Inter monitora la situazione per aggiudicarsi Ademola Lookman

L’Atalanta si prepara a rinforzare il proprio attacco con l’arrivo di Rodrigo Muniz, giovane centravanti brasiliano del Fulham. Secondo le ultime indiscrezioni, il trasferimento si aggirerebbe intorno ai 40 milioni di euro, con contratto fino al 2029 e opzione per il 2030.

Il club bergamasco, noto per valorizzare giovani talenti e inserirli con successo nel campionato italiano, punta su Muniz per aumentare imprevedibilità e potenziale offensivo. L’attaccante classe 2001, rapido e abile sotto porta, rappresenta un rinforzo di peso per la squadra guidata da Gian Piero Gasperini, pronta a competere in Serie A e nelle coppe europee.

L’operazione dell’Atalanta potrebbe avere effetti indiretti anche sul mercato dell’Inter. Il club nerazzurro, alla ricerca di un esterno offensivo come Lookman, potrebbe beneficiare di un effetto domino: l’arrivo di Muniz in Italia libera spazi e dinamiche che rendono più semplice concretizzare il trasferimento dell’ala inglese, profilo che darebbe maggiore velocità e imprevedibilità alle fasce della squadra di Cristian Chivu.

In questo contesto, l’Atalanta conferma ancora una volta la propria capacità di attrarre giovani talenti di livello internazionale, mentre l’Inter osserva con attenzione le mosse dei bergamaschi per pianificare al meglio i propri rinforzi offensivi. Muniz rappresenta quindi un colpo strategico per l’Atalanta, con possibili ricadute positive anche sul mercato dei nerazzurri.