Atalanta-Torino: formazioni ufficiali e partita in diretta live – Serie A 2018/2019

Atalanta-Torino, 6ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Atalanta e Torino si affrontano questa sera nella sfida valevole per la sesta giornata di Serie A. Sono solo 5 i punti conquistati in classifica da entrambe le squadre in queste prime cinque giornate di campionato. Decisamente poco rispetto alle premesse della vigilia che vedevano queste due squadre in lotta per le posizioni di alta classifica. Per i bergamaschi la vittoria non arriva dalla prima giornata quando vinsero per 4-0 contro il Frosinone. Da allora sono arrivate due sconfitte (Atalanta–Cagliari 0-1 e SPAL–Atalanta 2-0) e due pareggi (Roma–Atalanta 3-3 e Milan–Atalanta 2-2). L’Atalanta questa sera cercherà perciò di ritrovare la vittoria in casa dopo il passo falso interno contro il Cagliari. Con un eventuale vittoria, la squadra di Bergamo andrebbe ad 8 punti in classifica.

Dall’altra parte, per il Torino, è stato un inizio di stagione decisamente complicato a causa della presenza sul suo cammino di squadre come Roma, Inter e Napoli. Con queste sono arrivati un pareggio (Inter–Torino 2-2) e due sconfitte interne (Torino–Roma 0-1 e Torino–Napoli 1-3). Quattro sono invece i punti conquistati contro SPAL in casa e Udinese fuori casa. Il Torino fuori casa ha trovato due pareggi e nessuna sconfitta. Questa sera cercherà la vittoria esterna che darebbe un po’ di respiro ad una squadra che ora si trova ad un solo punto dal terzultimo posto.

Atalanta-Torino: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 21

Atalanta-Torino: formazioni ufficiali

Atalanta-Torino: probabili formazioni e pre-partita

Gasperini conferma il modulo 3-4-1-2 visto in casa dei rossoneri, ma potrebbero esserci dei cambi rispetto alla partita di domenica. Infatti, a parte la difesa composta da Toloi, Palomino e Masiello con Gollini in porta, nella linea a 4 di centrocampo dovrebbe tornare dal 1’ minuto Adnan che prenderebbe il posto di Gosens sulla sinistra. Sulla destra rischia invece Castagne che potrebbe riposare. Al suo posto è pronto Hateboer. In mezzo al campo confermati De Roon e Freuler, ma attenzione alla possibile sorpresa Pessina.

Più di un dubbio, invece, nel reparto avanzato che potrebbe essere rivoluzionato rispetto alla gara contro il Milan. Infatti Gomez ha accusato un lieve problema fisico e potrebbe riposare dando spazio ad Ilicic. Al suo fianco non ci sarà Barrow, ma Zapata. Dietro le due punte ballottaggio Rigoni–Pasalic. In caso di infortunio di Gomez, Gasperini potrebbe optare per un 3-4-2-1 con Zapata unica punta e Ilicic–Rigoni dietro l’ex Samp.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Adnan; Rigoni; Zapata, Gomez. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Poche le novità in un Torino che non ha molte alternative. Falque, Lyanco e Ansaldi rimangono infortunati, ma potrebbe ritornare De Silvestri al posto di Aina forse a partita in corso. Previsto un cambio di modulo per la squadra di Mazzarri nella quale partiranno dall’inizio Sirigu in porta e Izzo e N’Koulou in difesa. A completare il reparto arretrato potrebbe esserci uno tra Bremer e Djidji che prenderebbe il posto di uno stanco Moretti. A centrocampo ritorna De Silvestri al posto di Aina sulla fascia destra, mentre sulla sinistra rimane confermato Berenguer. Davanti alla difesa ci saranno Baselli, Rincon e Meité. Possibile novità in attacco con Soriano che verrebbe avanzato nel ruolo di seconda punta dietro a Belotti unica punta. Zaza potrebbe perciò partire dalla panchina.

TORINO (3-5-1-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meité, Berenguer; Soriano; Belotti. Allenatore: Walter Mazzarri

Atalanta-Torino: i precedenti del match

Tra Serie A, Serie B e Coppa Italia sono 55 gli incontri tra Atalanta e Torino giocati tra le mura dello Stadio Atleti Azzurri d’Italia. Il bilancio è abbastanza equilibrato e vede l’Atalanta leggermente in vantaggio con 20 vittorie, 19 pareggi e 16 sconfitte. In equilibrio è anche il numero di gol fatti e gol subiti: 63 vs 57. Il primo incontro ufficiale tra le due squadre è avvenuto il 26 maggio del 1929 quando il Torino vinse 1-0 sul campo dei bergamaschi. La prima vittoria dell’Atalanta è della stagione 1937/38 quando alla 29esima giornata di Serie A i padroni di casa si imposero per 2-1.

A partire dagli anni 2000 si sono alternati pareggi a vittorie del Torino e a vittorie dell’Atalanta. Nessuna delle due squadre riesce perciò ad imporsi in una striscia di risultati positivi consecutivi. Tuttavia, negli ultimi due anni, l’Atalanta ha vinto in entrambe le occasioni per 2-1. E questa sera, nel caso di vittoria, la squadra di Bergamo riuscirebbe per la prima volta nella sua storia a battere i granata per 3 anni di fila.

Atalanta-Torino: l’arbitro del match

A dirigere la gara di stasera tra Atalanta e Torino sarà Daniele Orsato di Vicenza. Quella delle ore 21 sarà la terza partita della stagione 2018/19 diretta dall’arbitro veneto che ha già arbitrato SPAL–Parma alla seconda giornata ed Empoli–Lazio alla quarta. Grande il lavoro anche in campo internazionale dove da fine agosto ha arbitrato anche una sfida della UEFA Nations League (Germania–Francia), una di qualificazione alla Champions League (Stella Rossa–Salisburgo), e una dei gironi di Champions (Manchester City–Lione)

L’arbitro classe ’75 sarà assistito dalla coppia di guardalinee composta da Giorgio Peretti di Verona e Dario Cecconi di Empoli. Al quarto uomo troviamo Federico La Penna di Roma 1, mentre a gestire la VAR e l’AVAR ci saranno Piero Giacomelli di Trieste e Sergio Ranghetti di Chiari.

Il Torino ha già incontrato Orsato in 15 occasioni con un totale di 2 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte. Il primo incontro risale al 27 maggio del 2006 quando il Toro perse 3-0 a Milano con l’Inter, mentre l’ultimo è relativo al derby del 17 febbraio di quest’anno dove il Toro perse in casa 1-0 contro la Juventus. Per l’Atalanta sono invece 14 gli incontri con l’arbitro Orsato con un bilancio di 5 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte. Il primo è del 17 dicembre del 2006 quando Siena–Atalanta finì 1-1, mentre l’ultimo è di quest’anno nella gara in cui il Napoli vinse a Bergamo 1-0.

Atalanta-Torino Streaming: dove vederla in tv

Atalanta-Torino sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Calcio 4 (canale 254 dello Sky Box, anche in HD) e in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV.