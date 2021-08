Atalanta, tutto su Abraham se Zapata va all’Inter: lunedì l’incontro col Chelsea

Calciomercato Atalanta: se Duvan Zapata dovesse prendere il posto di Lukaku all’Inter, la Dea punterà tutto su Tammy Abraham

Nel valzer degli attaccanti scatenato dal Chelsea con la super offensiva per Romelu Lukaku, sarebbe pronta a entrare in ballo anche l’Atalanta. L’Inter, infatti, per sostituire il belga, potrebbe puntare tutto su Duvan Zapata e allora la Dea dovrà andare alla ricerca del sostituto. Erede che già sarebbe stato individuato in Tammy Abraham proprio dei Blues.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Atalanta giocherà in amichevole a Londra sabato pomeriggio contro il West Ham e nella giornata di lunedì avrà in programma un incontro con la dirigenza del Chelsea per parlare dell’attaccante inglese. I nerazzurri proveranno a proporre al club londinese di prelevare Abraham in prestito.