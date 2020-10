Atalanta, è ufficiale: la Champions League si gioca al Gewiss Stadium

Ottima notizia per l’Atalanta: i ragazzi di Gasperini disputeranno le gare di Champions al Gewiss Stadium. Ora è ufficiale

Adesso è anche ufficiale: l’Atalanta, con un comunicato sul sito, annuncia che le gare casalinghe di Champions League saranno disputate al Gewiss Stadium.

«Adesso è ufficiale: il Gewiss Stadium ospiterà le prossime partite casalinghe dell’Atalanta impegnata nella Champions League 2020-2021. Il via libera definitivo è stato dato dalla Uefa nel pomeriggio di oggi. Un risultato incredibile, forse impensabile anche solo fino ad un paio d’anni fa. L’Atalanta è inserita nel Group Stage D insieme agli inglesi del Liverpool, gli olandesi dell’Ajax ed i danesi del Midtjylland. Il Gewiss Stadium farà il suo storico debutto ufficiale in Uefa Champions League il prossimo 27 ottobre in occasione del match Atalanta-Ajax. Il 3 novembre sarà invece il Liverpool a giocare a Bergamo. A chiudere gli impegni casalinghi dell’Atalanta nel Group Stage D sarà il Midtjylland il prossimo 1° dicembre. Gewiss Stadium, uno stadio Champions League!».