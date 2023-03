Atalanta, un tifo straordinario e la maglia finalmente sudata (troppo stretto lo 0-0)

Il sostegno dei tifosi dell’Atalanta contro l’Udinese: coreografie, cori e il rammarico finale facendo mai mancare la propria presenza

La tifoseria dell’Atalanta ha la prassi di essere sempre presente nonostante il periodo non sia nettamente dei migliori. Certo, si è visto di peggio storicamente parlando, ma la trasformazione in ex provinciale ormai diventata grande ha cambiato sicuramente le aspettative, tranne la cultura di un popolo che, critiche a parte, riempie sempre lo stadio.

L’atmosfera è quella delle grandi occasioni e se la Curva Nord non rinuncia a rendere sempre più compatto il tifo nerazzurro attraverso passione e impegno, dall’altra la Morosini tira fuori una bella coreografia: la cronologia dei loghi dell’Atalanta sotto forma di quadro artistico, scaturendo un grande colpo d’occhio a tutto il pubblico già molto carico di base.

Primo tempo che sa di deja-vu con quello visto contro Lecce e Milan, ma dall’altra parte i canti e cori rimangono comunque costanti, nonostante Hojlund e compagni non stiano mettendo lo stesso impegno messo sugli spalti. Nella ripresa l’Atalanta ritorna a fare l’Atalanta, anche se la buona volontà non paga la poca freddezza sottoporta: rimandando la vittoria alla prossima giornata, in uno 0-0 che non fa felice nessuno. La squadra esce tra gli applausi meritatamente vista la “maglia sudata”: ciò che era importante ritrovare (risultato a parte).