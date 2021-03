Atalanta, Zapata: «Siamo delusi, volevamo vincere. Ora la Serie A»

Duvan Zapata, attaccante dell’Atalanta, ha parlato al termine del match di Champions League contro il Real Madrid: le sue dichiarazioni

Duvan Zapata, attaccante dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di SportMediaset al termine del match di Champions League contro il Real Madrid.

«Siamo delusi perché volevamo passare il turno. Nel primo tempo non siamo riusciti a sviluppare bene il nostro gioco, un po’ meglio nel secondo tempo ma purtroppo è andata così. Ora dobbiamo pensare al campionato e alla finale di Coppa Italia, per noi la stagione non è ancora finita».