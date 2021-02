Atalanta, Zapata: «Siamo in finale. Non molliamo mai»

Duvan Zapata, attaccante dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match di Coppa Italia contro il Napoli: le sue dichiarazioni

«Un gol importante, ma importante è stata la squadra. Anche nelle difficoltà non abbiamo mollato. Sapevamo fosse una gara difficile, ma ce l’abbiamo fatta. Siamo in finale. Nelle difficoltà abbiamo tenuto bene, in alcune situazioni eravamo troppo indietro ma abbiamo fatto la partita giusta e sfruttare le occasioni».