Atletico Madrid: Carrasco e Hermoso positivi al coronavirus

Yannick Carrasco e Mario Hermoso ma potrebbero tornare in tempo per Atletico Madrid-Chelsea, ottavo di finale di Champions League

L’Atletico Madrid ha reso noto che Yannick Carrasco e Mario Hermoso sono risultati positivi al coronavirus nell’ultimo giro di tamponi effettuati dal club. Come prevede il protocollo, entrambi i giocatori si trovano in isolamento fiduciario.

Se non dovessero sorgere complicazioni, sia Carrasco che Hermoso saranno regolarmente a disposizione del tecnico Diego Simeone per la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Chelsea in programma il 23 febbraio al Wanda Metropolitano.