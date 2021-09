Atletico Madrid, Cerezo: «Capirei i fischi a Griezmann, ma...»

Enrique Cerezo, presidente dei colchoneros, ha così commentato il ritorno di Antoine Griezmann dal Barcellona

«Se n’è andato in modo strano, ma ha dimostrato di essere un pazzo a tornare all’Atletico Madrid. Ci sono tifosi a cui non piacerà, ma ce ne sono altri che sono stati contenti del suo ritorno e alla fine l’importante è il rendimento e avere una rosa migliore. È arrivato in condizioni straordinarie per noi e questo dimostra la voglia che aveva di giocare qui. Capirei i fischi, ma non porteranno a nulla».