Atletico Madrid, De Paul: «Voglio scrivere pagine di storia di questo club»

Il neo acquisto dell’Atletico Madrid Rodrigo De Paul ha parlato della sua nuova avventura con la maglia dei Colchoneros

Rodrigo De Paul, fresco di passaggio dall’Udinese all’Atletico Madrid, in una intervista ai canali ufficiali del club spagnolo ha parlato della sua nuova avventura Colchonera.

SOGNO – «L’Atletico Madrid è un club gigante, ma con persone che ti fanno sentire come in famiglia. Questo era uno dei miei sogni. Ho capito cosa voglio e voglio continuare a scrivere pagine di storia di questo bellissimo club che mi ha aperto le porte. Il gruppo mi ha accolto benissimo. Sto cercando di adattarmi ed entrare nelle dinamiche della squadra».

SIMEONE – «È incredibile che ti guidi uno dei migliori allenatori del mondo, lo dice la sua carriera e quello che ha fatto che resterà per sempre. Imparerò molto al suo fianco, sentiamo il calcio in modo simile. Penso che la competizione interna ci renda migliori. Sono qui per competere e migliorare la squadra».