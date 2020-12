Diego Costa lascerà l’Atletico Madrid a gennaio, secondo AS avrebbe anche chiesto la rescissione del contratto. I dettagli

Diego Costa lascerà l’Atletico Madrid a gennaio. La notizia era nell’aria da mesi ma gli ultimi aggiornamenti arrivati da Madrid confermano questo scenario.

L’attaccante spagnolo, infatti, questa mattina non ha preso parte all’allenamento e secondo AS avrebbe anche chiesto la rescissione del contratto per motivi personali.