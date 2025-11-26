 Atletico Madrid Inter, Chivu parla a Prime: «In questa competizione tutte le partite sono molto complicate. Dubbi di formazione? Vi dico una cosa»
Connect with us

Inter News

Atletico Madrid Inter, Chivu parla a Prime: «In questa competizione tutte le partite sono molto complicate. Dubbi di formazione? Vi dico una cosa»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

45 secondi ago

on

By

inter scudetto problema

Atletico Madrid Inter, Chivu ai microfoni di Prime Video ha analizzato la partita di Champions League a pochissimi minuti dal fischio d’inizio

A pochi minuti da Atletico Madrid Inter, Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Prime Video. Le parole del tecnico romeno.

SOFFERENZE IN CAMPO – «In Champions sono tutte partite complicate, perché il livello è alto. Sappiamo dell’importanza della partita e che non sarà facile, ma siamo pronti».

FORMAZIONE– «Dubbi di formazione? Mai avuti, ero sicuro di quelli che potevo mettere in campo». LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE DI CHIVU SU INTERNEWS24.COM

Related Topics:

Champions League

Diretta Gol Champions League LIVE, alle 21 in campo Atalanta e Inter

Avatar di Francesco Spagnolo

Published

26 minuti ago

on

26 Novembre 2025

By

Palladino
Continue Reading

Inter News

Formazioni ufficiali Atletico Madrid Inter, le scelte di Simeone e Chivu per la partita di Champions League

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

29 minuti ago

on

26 Novembre 2025

By

Chivu
Continue Reading