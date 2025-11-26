Inter News
Atletico Madrid Inter, Chivu parla a Prime: «In questa competizione tutte le partite sono molto complicate. Dubbi di formazione? Vi dico una cosa»
Atletico Madrid Inter, Chivu ai microfoni di Prime Video ha analizzato la partita di Champions League a pochissimi minuti dal fischio d’inizio
A pochi minuti da Atletico Madrid Inter, Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Prime Video. Le parole del tecnico romeno.
SOFFERENZE IN CAMPO – «In Champions sono tutte partite complicate, perché il livello è alto. Sappiamo dell’importanza della partita e che non sarà facile, ma siamo pronti».
FORMAZIONE– «Dubbi di formazione? Mai avuti, ero sicuro di quelli che potevo mettere in campo».
