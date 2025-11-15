Calcio Estero
Atletico Madrid Inter, Marcos Llorente commenta la sfida: «Loro una grande squadra, ma abbiamo un obiettivo. La doppia sfida del 2024 conferma questo»
Atletico Madrid Inter, Marcos Llorente commenta la sfida di Champions evidenziando le qualità dei nerazzurri. Le parole del centrocampista
In vista della sfida di Champions League tra Atletico Madrid e Inter di mercoledì 26 novembre, Marcos Llorente, centrocampista dei Colchoneros, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport, analizzando la forza dell’Inter e il valore della partita, fondamentale per entrambe le squadre nella corsa agli ottavi di finale.
SULL’INTER E LE SUE QUALITÀ – «Una grande squadra, individualità di livello assoluto, un gruppo consolidato, uno stile di gioco riconoscibile e che non è cambiato col nuovo allenatore. E come noi tra il 2014 e il 2016 ha perso due finali di Champions in 3 anni. Ha le idee molto chiare e in questa Champions ha vinto 4 gare su 4. Sarà una bella partita, molto aperta».
SULLA SFIDA DEL 2024 – «Già. Quella doppia sfida del 2024 ha confermato la grande bellezza del calcio, uno sport nel quale non sempre vince il favorito o chi arriva meglio alle partite. Loro volavano, noi arrancavamo, siamo passati noi. L’Atletico è stata l’unica squadra capace di eliminare l’Inter dalla Champions negli ultimi 3 anni».
