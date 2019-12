Atletico Madrid: nessuno in Europa spreca più dei colchoneros

L’Atletico Madrid di Simeone fatica terribilmente a segnare. Nessuno in Europa spreca così tanto in fase di finalizzazione

L’Atletico Madrid di Simeone si trova in un periodo complicato, come la sesta posizione in classifica conferma. Gli appena 16 gol realizzati non devono però dare la sensazione di una squadra che crea poco.

Nei principali campionati europei, nel rapporto tra gol ed Expected Goals, nessuna squadra segna meno di 5 reti rispetto a quanto costruisce. E poi c'è l'Atletico Madrid, che ha segnato 16 reti di fronte a 25.19 xG (terzo valore assoluto in Spagna).https://t.co/tXx1DIYbRA — Jacopo Azzolini (@AzzoJacopo) December 2, 2019

L’Atletico è infatti la squadra che in Europa peggio concretizza la mole di gioco creata. I gol attesi dei colchoneros ammontano a 25.19. L’Atletico Madrid ha segnato l’enorme cifra di 9 reti in meno di quelli che ci si aspetta in base alla posizione dei tiri effettuati. Simeone deve risolvere al più presto i problemi offensivi della sua squadra.