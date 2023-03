Atletico Madrid, record di panchine per Simeone

Diego Simeone ieri sera si è seduto per la 613ª volta in carriera: è record per un allenatore dell’Atletico Madrid

Nella vittoria di ieri sera contro il Siviglia per 6-1, Diego Simeone si è seduto per la 613ª volta in carriera sulla panchina dell’Atletico Madrid.

A fine partita Antoine Griezmann ha commentato così ai microfoni di Movistar +: «Volevo davvero che questa partita fosse magica per il Cholo e per i tifosi. Dalla Coppa del Mondo stiamo attraversando una fase incredibile. Stiamo molto bene e dobbiamo godercela, sono molto contento».