Atletico Madrid, si ferma Savic: guai in vista della Champions League

Infortunio Savic: contrattura muscolare per il difensore dell’Atletico Madrid, che salterà il match di Champions League contro il Porto

Piove sul bagnato in casa Atletico Madrid dopo la sconfitta subita in Liga contro il Maiorca. La squadra di Diego Simeone dovrà fare a meno di Stefan Savic in occasione della decisiva sfida di Champions League contro il Porto.

Come riportato da AS, il difensore è stato fermato da una contrattura muscolare. Gli unici centrali a disposizione saranno Hermoso e Gimenez (Felipe è squalificato).