Atletico Madrid, Simeone: «Ho sbagliato, ma non accetto certi errori»

Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, ha commentato il pareggio subito in extremis dal Valencia. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa.

PAREGGIO – «Ho sbagliato e non posso accettare questi minuti finali in cui abbiamo buttato via tutto. Gli errori nel calcio costano caro, e quando uno non comprende paga dazio. Loro hanno dato dato tutto per giocarsela all’ultima palla, e alla fine hanno meritato di pareggiare. Quello che ho da dire lo dirò nello spogliatoio, non si possono perdere due punti così. Abbiamo fatto una grande partita, 85 minuti di grande personalità».