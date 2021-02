Atletico Madrid, Simeone: «Joao Felix carico. Non vede l’ora di tornare»

Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, ha parlato in conferenza stampa della negativizzazione di Joao Felix al Coronavirus

«Joao è carico e non vede l’ora di tornare in campo. Sta bene, anche perché non ha avuto tanti sintomi, e ha continuato quindi ad allenarsi da solo. È molto positivo per noi poter contare anche su di lui domani, ma non abbiamo ancora deciso se e quanto giocherà. Faremo le nostre valutazioni e scioglieremo le riserve soltanto nel giorno della partita».