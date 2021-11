Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, ha parlato di Antoine Griezmann, Joao Felix e Diego Godin: le sue dichiarazioni

VOCI DU GODIN – «Capisco la domanda, sapete quanto ami Godin per quello che ci ha dato negli anni, ma l’unica cosa che mi interessa ora è la partita contro l’Osasuna».

JOAO FELIX – «Speriamo che sia solo un colpo e che recuperi in fretta. Giovedì gli ho chiesto del colpo che ha ricevuto. Spero che sia solo un livido, che si sgonfi in fretta e, spero che possa esserci contro il Milan. Perdere ritmo nella fase di crescita non è bello per nessun calciatore».

GRIEZMANN – «I confronti spesso non fanno bene. Prima di andare al Barcellona era più giovane, adesso ha più esperienza, ha giocato tante partite in nazionale e con il Barcellona. Poco a poco sta uscendo fuori la sua versione migliore. Abbiamo bisogno di lui come nella partita contro il Betis e il Valencia. È quello il giocatore che cercavamo, che il club desiderava».