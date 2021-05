Atletico Madrid su Dybala e non solo: 90 milioni per il doppio colpo

Simeone e l’Atletico Madrid in pressing su Paulo Dybala: il numero dieci e il connazionale De Paul nel mirino dei campioni di Spagna

Diego Simeone insiste per Paulo Dybala. Il numero dieci della Juventus rimane nella short list del tecnico dell’Atletico Madrid per il mercato estivo.

Il ‘Cholo’ punterebbe a due acquisti di spessore per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione e, oltre a Dybala, ha individuato in Rodrigo De Paul l’altro innesto di livello per i ‘Colchoneros’ come scrive il portale Fichajes.net. L’Udinese valuta 40 milioni di euro il centrocampista, mentre la Juve potrebbe privarsi della ‘Joya’ in caso di fumata nera sul rinnovo per una cifra intorno ai 50 milioni di euro.