Atletico Real Madrid, 75 anni dopo: da Herrera a Simeone, la manita che entra nella leggenda

Dal Mago Herrera al Cholo Simeone: l’Atletico riscrive la storia del derby con cinque gol al Real Madrid

L’Atlético Madrid ha scritto una pagina memorabile della sua storia recente con il clamoroso 5-2 inflitto al Real Madrid. Una vittoria che non solo rilancia le ambizioni dei colchoneros in una Liga iniziata con qualche difficoltà, ma che riporta alla mente un precedente lontanissimo: erano infatti 75 anni che l’Atlético non segnava almeno cinque reti ai rivali cittadini in una partita ufficiale.

Un successo che profuma di storia

L’ultima volta che l’Atlético Madrid riuscì a travolgere il Real con un punteggio simile risale al 1950, un anno che rimase scolpito nella memoria dei tifosi rojiblancos. In quell’occasione, la squadra allora guidata da Helenio Herrera, il leggendario allenatore argentino naturalizzato francese soprannominato Il Mago per la sua abilità tattica e carismatica, riuscì a imporsi due volte con risultati roboanti.

A febbraio del 1950, al Metropolitano, l’Atlético superò il Real con un netto 5-1, approfittando di un momento complicato per i blancos, reduci da una crisi economica legata alla costruzione del nuovo stadio. Pochi mesi dopo, a novembre, arrivò un altro trionfo: un incredibile 3-6 all’Estadio de Chamartín, l’impianto che in seguito sarebbe stato ribattezzato Santiago Bernabéu.

Il peso simbolico della vittoria

Il 5-2 di ieri non è soltanto un risultato eclatante, ma anche un segnale forte per il campionato. L’Atlético, che aveva iniziato la stagione con qualche passo falso, dimostra di avere ancora tutte le carte in regola per competere ai massimi livelli. La squadra di Diego Simeone, tecnico argentino noto per il suo stile grintoso e difensivo ma capace di trasformarsi in spietato realismo offensivo, ha mostrato una versione scintillante, capace di colpire con cinismo e qualità.

Una rivalità eterna

Il derby di Madrid è da sempre una delle sfide più sentite del calcio spagnolo. Ogni vittoria assume un valore che va oltre i tre punti, e quella dell’Atlético resterà impressa come una delle più significative dell’era moderna. Dopo 75 anni, i colchoneros hanno riscritto la storia, riportando alla memoria le gesta di Herrera e regalando ai tifosi una notte che difficilmente sarà dimenticata.