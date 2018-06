Nel ritiro del Brasile, Roberto Firmino fa da direttore sportivo del Liverpool e tenta Alisson, portiere della Roma

Roberto Firmino è in ritiro con Alisson. I due, entrambi brasiliani, si preparano al Mondiale in Russia. C’è di più, e le ultime notizie non faranno piacere alla Roma. Firmino sta facendo quasi da direttore sportivo del Liverpool nel ritiro del Brasile. Ha parlato con il portiere della Roma e lo ha tentato. In conferenza stampa ha detto: «Mi ha chiesto di Liverpool e spero che possa arrivare anche se so che ha altre proposte. Di volta in volta, cercherò di spingerlo verso di noi, per darci una mano, non sarebbe male se venisse a giocare nei Reds».

Alisson è da tempo nel mirino del Liverpool, ma anche del Real Madrid. I Reds sembrano vicini a Bernd Leno (finito nella lista della Roma, tra l’altro), ma il brasiliano è un profilo che fa moltissima gola. La Roma non ha intenzione di cedere un calciatore che si è rivelato più volte decisivo, mentre il Liverpool sta facendo di tutto per prendere un sostituto di Loris Karius, protagonista in negativo nella finale di Champions League. Chissà che le parole di Firmino non possano avere presa su Alisson, la Roma intanto drizza le antenne.