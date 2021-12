Aubameyang rimane fuori rosa anche per la partita dell’Arsenal contro il Leeds. L’annuncio del tecnico Arteta

Arsenal ancora alle prese con il caso Aubameyang. Negli scorsi giorni i Gunners hanno annunciato l’esclusione dell’attaccante, che ha anche perso i gradi di capitano.

La situazione non cambia neanche per il weekend: in conferenza, infatti, Arteta ha annunciato che Aubameyang non ci sarà nemmeno contro il Leeds. Il centravanti è accostato anche alla Juventus e si va verso l’addio immediato all’Arsenal.