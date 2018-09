Audero rammaricato: «Questa è una sconfitta che brucia»

Sampdoria beffata nel finale dall’Inter, Emil Audero rammaricato nel post-gara: ecco le parole dell’estremo difensore dal Ferraris

Protagonista di ottime parate, Emil Audero evidenzia tutta la sua delusione per la sconfitta patita dalla sua Sampdoria contro l’Inter, con i nerazzurri corsari al 94′ grazie a Marcelo Brozovic. Il portiere ha commentato così il ko in zona mista: «Non sono bastate le mie parate, è un bel rammarico questa sconfitta. Dobbiamo lavorare come stavamo facendo e preparare bene la partita contro il Cagliari. Sul secondo gol dell’Inter eravamo tutti sicuri che l’arbitro sarebbe intervenuto, sul primo non c’eravamo accorti quindi i miei complimenti al VAR. Gli ultimi minuti sono stati burrascosi, avremo dovuto essere più lucidi».

Continua il giovane estremo difensore, come riportato dai colleghi di Sampnews24.com: «Il gol di Brozovic voglio rivederlo, il tiro è stato abbastanza forte. La stanchezza fisica ha influito, ma anche loro avevano giocato la partita di Champions. Abbiamo tenuto bene il campo e ci brucia questa sconfitta, il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Usciamo rafforzati nelle convinzioni, ma contano anche i risultati. Abbiamo giocato delle ottime partite contro ottime squadre, abbiamo giocato stasera con una delle più forti del campionato uscendo a testa alta. L’unico rammarico è il risultato».