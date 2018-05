Bacca, stoccata al Milan: «Volevo il Mondiale, devo dire grazie al Villareal»

Carlos Bacca non le manda a dire e, come suo solito, tira una bella stoccata nei confronti del Milan

Carlos Bacca, attaccante del Villareal ma di proprietà del Milan, ha parlato ai microfoni di As del Mondiale russo che è ormai ai nastri di partenza, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa: «Devo dire grazie al Villarreal se sono ai Mondiali, ci tenevo tantissimo. Al Milan non ero più nella mia forma migliore, ho ritrovato la felicità e il buon gioco in Spagna, grazie a Dio».

Altra stoccata di Bacca nei confronti del Milan, nonostante quest’ultimo detenga ancora il suo cartellino. Il giocatore è, infatti, in prestito con diritto di riscatto dalla società rossonera: il club spagnolo vuole trattenerlo ma, allo stesso, tempo vuole lo uno sconto dal Milan. Che, al momento, non apre a questa ipotesi.