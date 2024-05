Milan, sfuma la qualificazione matematica alla Supercoppa: cosa serve ai rossoneri

Con il pareggio del Milan contro il Genoa rimane ancora in bilico la partecipazione dei rossoneri alla Supercoppa Italiana

Il Milan manca il secondo obiettivo stagionale contro il Genoa. Dopo la qualificazione aritmetica in Champions League, i rossoneri avrebbero potuto strappare anche il pass per la Supercoppa italiana 2024/2025.

Per la qualificazione aritmetica serviva la vittoria mentre il risultato finale del match è stato 3-3. I rossoneri rimangono in corsa per partecipare alla competizione dove sono qualificate l’Inter e le due finaliste di Coppa Italia ovvero Juventus e Atalanta nella competizione che si giocherà la prossima stagione. Ai rossoneri mancano 2 punti in 3 partite per centrare l’obiettivo Supercoppa.