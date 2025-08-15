Badé Inter, altra offerta per l’obiettivo nerazzurro! Dalla Spagna non hanno dubbi: ecco come ha risposto

Badé Inter è l’ultima voce di calciomercato, a maggior ragione ora che è arrivata un’altra offerta per l’obiettivo nerazzurro, ma in Spagna…

L’Inter continua a seguire con attenzione la situazione di Loic Badé, difensore centrale francese classe 2000 attualmente in forza al Siviglia. Il club nerazzurro avrebbe chiesto al giocatore di prendersi del tempo prima di dare una risposta definitiva al Bayer Leverkusen, che avrebbe già pronto un’offerta per concludere l’operazione.

L’Inter non sarebbe in grado, al momento, di presentare una proposta che rispetti le richieste economiche del Siviglia, che valuta il giocatore circa 30 milioni di euro. L’obiettivo della dirigenza milanese sarebbe quello di guadagnare tempo per capire se riuscirà a formulare un’offerta che soddisfi le esigenze del club spagnolo.

Secondo quanto riportato dal quotidiano andaluso ABC, il Bayer Leverkusen resta fiducioso e attende la decisione del calciatore. Le “Aspirine” avrebbero già presentato un’offerta di 25 milioni di euro più bonus, una cifra inferiore alla valutazione del Siviglia, ma comunque sufficiente a avviare una trattativa, soprattutto se l’Inter dovesse decidere di ritirarsi.

Badé, arrivato al Siviglia nel 2023 dopo una stagione in prestito dallo Stade Rennais, è visto come un difensore completo, fisicamente forte, abile nel gioco aereo e con buone doti tecniche nell’impostazione dal basso. Nella scorsa stagione, ha collezionato numerose presenze tra Liga ed Europa League, contribuendo alla solidità difensiva della squadra andalusa.

Nonostante l’offerta già presentata dai tedeschi, il giocatore avrebbe espresso la volontà di dare priorità ai meneghini, attratto dal progetto tecnico di Cristian Chivu e dalla possibilità di giocare in Serie A. Tuttavia, Badé non intende far slittare troppo il proprio futuro e, se l’Inter non concretizzerà l’interesse, sarebbe pronto a rispettare l’accordo con il Bayer Leverkusen. La situazione di calciomercato, quindi, si sviluppa su due fronti: l’attesa dell’Inter, che deve liberare risorse per un possibile affondo, e la pazienza del Leverkusen, che spera di approfittare dei rallentamenti per assicurarsi il difensore.