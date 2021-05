Baggio stanco del calcio: «Non mi emoziona più, non guardo neanche le partite»

Roberto Baggio ha rivelato il suo disamore per il gioco del calcio

Roberto Baggio, storica bandiera del calcio italiano, nella lunga intervista a La Repubblica ha rivelato anche di essersi disamorato del gioco del calcio.

«Non mi emoziona più. Non vedo praticamente partite, preferisco il basket. dare giudizi sugli altri mi mette a disagio, per questo non vado neanche in tv. Vedo ex compagni che parlano come professori quando in campo non riuscivano a fare tre palleggi»