Bale rinasce in Galles e attacca i media spagnoli: «Attacchi disgustosi»

Gareth Bale rinasce con la nazionale del Galles e attacca i media spagnoli: «Attacchi disgustosi, si dovrebbero vergognare»

Ai microfoni di Sky Sports britannico, l’attaccante del Galles Gareth Bale ha attaccato frontalmente i media sportivi spagnoli. Ecco le sue dure parole, in reazione alle accuse di non professionalità a Madrid, mentre in nazionale si risveglia: a conferma, la doppietta contro l’Austria.

BALE – «Non ho bisogno di mandare messaggi a nessuno, sarebbe una perdita di tempo. Gli attacchi della stampa spagnola sono disgustosi, dovrebbero vergognarsi».