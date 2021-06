Ballack fiducioso: «La Germania studierà la sconfitta con la Francia e andrà avanti»

Michael Ballack ha commentato la sconfitta della Germania contro la Francia

Michael Ballack, ex centrocampista della Germania, ai microfoni della UEFA ha commentato la sconfitta della Nazionale tedesca contro la Francia.

«Nel secondo tempo, la nazionale francese ha avuto due ottimi momenti in contropiede, in cui siamo stati fortunati. Sarebbe stato davvero facile perdere con un punteggio di 2 o 3 reti di scarto. Mbappé è stato fantastico. Non siamo riusciti a creare momenti pericolosi anche quando si stava dando il massimo sforzo per provare a fare gol. Si stava aumentando la pressione e si cercava di arrivare a rendersi pericolosi ma senza successo. In ogni caso siamo costretti ad andare avanti. Sono sicuro che la Germania studierà questi momenti e ne trarrà le giuste conclusioni».