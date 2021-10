Ballardini a rischio esonero: Sassuolo decisivo. Il Genoa pensa a Liverani

Esonero Ballardini: il tecnico del Genoa si gioca tutto contro il Sassuolo. Spunta l’idea Liverani per la panchina

Il Genoa pensa al possibile esonero di Davide Ballardini in caso di risultato negativo contro il Sassuolo, prossimo avversario del Genoa in occasione dell’ottava giornata del campionato di Serie A.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la nuova proprietà 777 Partners non sembra soddisfatta dell’avvio stagionale dei rossoblù. Idea Fabio Liverani come sostituto in panchina.