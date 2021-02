Ballardini: «Obiettivi? Non abbiamo altri pensieri se non di fare una bella partita col Verona»

Davide Ballardini, tecnico del Genoa, ha parlato ai microfoni ufficiali del club alla vigilia della sfida contro il Verona

PARTITA CONTRO IL TORO – «Ci ha dato forza e consapevolezza ma quella è passata. Adesso c’è un’altra partita altrettanto importante e difficile contro una squadra molto chiara nell’idea di gioco che ha».

VERONA – «Sono due anni che stanno facendo molto bene. Sono stati molto bravi nella scelta dei giocatori, hanno un’idea di gioco molto chiara e questo penso sia la ragione degli ottimi risultati che hanno ottenuto fra le stagioni scorsa e anche quest’anno».

OBIETTIVI – «C’è la partita con Verona che va fatta al meglio. Poi per il resto non abbiamo altri pensieri se non di fare una bella partita col Verona».

CRISCITO – «E’ un ragazzo che ha grande personalità, attenzione nella fase difensiva e bravissimo con il pallone nel far uscire i propri compagni. E’ un difensore completo e trasmette attenzione, personalità ai compagni. I compagni sanno che hanno dietro un giocatore che ha tutte queste capacità e si sentono più sicuri. E’ bene averlo sempre».